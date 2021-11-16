大陸商務部發布資料顯示，1-10月，大陸實際使用外資金額9431.5億元（人民幣，下同），年增17.8％（不含銀行、證券、保險領域，下同）。從行業看，服務業實際使用外資金額7525.2億元，年增20.3％。今年前10個月，服務業吸收外資占大陸吸收外資總額近8成，是名副其實的主力軍。

《經濟參考報》援引中國服務外包研究中心副研究員鄭偉分析表示，當前世界經濟已經進入服務經濟時代，服務業增加值占GDP的比重越來越高，成為推動世界經濟增長的主要力量。隨著中國經濟發展品質不斷提高，對服務業特別是高端服務業的需求與日俱增。國際服務業企業正是看到了中國市場的巨大潛力和發展機遇，開始抓緊在中國進行投資布局，以期搶占先機。

值得注意的是，大陸商務部外資司司長宗長青日前表示，下一步，中國將進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，出台自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單。

鄭偉表示，近年來，中國的開放之門越開越大，不斷壓縮外商投資准入負面清單的特別管理措施條目，降低服務業外資市場准入門檻，為服務業外資來華興業創造良機。