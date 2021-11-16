藻礁公投推動聯盟16日舉行「中油三接遷址台北港替代方案可行性說明」記者會，前台南縣長蘇煥智（左起）、時代力量立委陳椒華、藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林為洲及前環保署副署長邱文彥等舉標語、喊口號，呼籲政府立即停止三接工程，讓藻礁保育與能源轉型可以雙贏。（劉宗龍攝）

藻礁公投推動聯盟今邀請跨黨派立委召開記者會，拋出三接遷址臺北港N7~N9比政府提出的外推案更好、更可行的替代方案，聯盟強調，時程最多只要5年半，還能節省新台幣1300億元的公帑，經費便宜、風浪小、可保育藻礁，也可改善中南部空汙；此替代方案也獲國民黨立委林為洲、民眾黨立委蔡壁如及時代力量立委陳椒華支持。呼籲政府立即停止中油三接工程。

藻礁公投推動聯盟今記者會中，環境律師張譽尹指出，台北港是台北港貨櫃碼頭股份有限公司以BOT的方式投資興建，特許期50年。但合約中也表明，若有政策需求要轉作，政府有權終止BOT公司的營運許可。

張譽尹說，港灣及造地工程不用再花任何時間，因為它就填好擺在那邊，興建儲槽、輸氣管、氣化設備工程，抓的時間是4年，這個時間跟經濟部次長曾文生在今年4月14日的簡報抓的時間是完全一模一樣，這個包括儲槽的興建、還有輸氣管、氣化設備等等興建的工程。

藻礁公投推動聯盟召集人、公投領銜人潘忠政強調，環保團體並不反對興建三接，雖然現在氣候變遷議題嚴峻，但減煤增氣、限縮石化依賴才是正道，只是要求不要蓋在珍貴的藻礁地景及生態系上面。

他說，期待政府能夠真正落實能源轉型，立即宣布三接停工，回應蔡英文總統去年6月4日對環團表示，期盼達成雙贏方案的心願，及早懸崖勒馬。

今出席支持藻礁公投聯盟提出的三接遷址台北港替代方案的跨黨派立委包括國民黨林為洲、民眾黨立委蔡壁如及時代力量立委陳椒華。

蔡壁如表示，這次公投要凸顯的是政府的程序不正義，與能源政策的漏洞。三接有很多替代方案，而且天然氣接收站夠用就好，目前都已規劃到七接。據能源局資料顯示，2025年天然氣接收站利用率只有72％，專家學者更評估，到2050年天然氣接收站利用率恐怕只剩4成，政府現行的能源轉型規畫實在有太多缺失。

陳椒華說，民進黨寧願花5800萬元到全國舉辦說明會，就是不願意依法舉辦一場聽證會，台北港替代方案對於能源轉型、藻礁保育、國家預算而言都是更好的決策，且有很高的可行性。

林為洲強調，台北港替代方案內容應該在聽證會上跟官員對話，但很可惜到現在都已經快要投票了，民進黨還是不願意對話、也不接受替代方案，卻堅持要留在原地破壞珍貴藻礁。