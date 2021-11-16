大陸國家主席習近平16日上午8時46分許，在北京和美國總統拜登舉行視頻會晤，目前中美元首視訊會晤已結束，時長近4小時。

習近平強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，二是和平共處，三是合作共贏。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。