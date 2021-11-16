藝人小S在東京奧運期間熱情發文支持選手，鬧出「國手風波」，遭到大陸網友出征，慘丟4個代言工作，準備開播的節目也延後，連大女兒Elly(許曦文)的工作也受到影響，如今終於復出，也恢復經常在社群分享生活，今天凌晨(11/16)她突然PO文，哭訴：「找不到人聊天」，隨即引發關注，短短的發文吸引2.6萬人按讚，並掀起星友、粉絲熱議。

小S挺過東奧風波，恢復更新社群與搞笑性格，如今雖然輿論較為退燒，但她仍將較多時間放在家庭，發文較為生活化，日前她貼出一張自拍美照，竟是炫耀自己5天沒洗頭仍是蓬鬆亮麗，完全不顧女明星形象，讓眾人又驚嚇又覺得好笑，笑虧她很髒，小S還加碼公開自己最高紀錄，是去義大利工作時長達17天沒洗頭。

今天凌晨，小S突然在臉書發出短文，表示自己受到失眠所苦，但困擾的不是睡不著，而是「找不到人聊天！原來大家都這麼健康」，還附上一個哭臉符號，小S更在留言區跟粉絲求助，「我要怎麼在IG發一樣的文啊？」，訊息沒能同步到各平台，看來讓她加倍苦惱。

而一段時間後，小S終於將失眠的消息發到IG上，並留下哭臉留言：「我被朋友排擠了」，有人建議她找蔡康永，「聽說康永哥都很晚睡？」，小S似乎也有想到這個人選並且已嘗試，回應：「他竟然不接我電話！斷交」，而還沒睡的網友們紛紛留言陪她聊天，有人說自己邊大號邊陪她，小S竟回：「祝你拉出林志玲，又長又結實」，被網友笑虧「太壞了」，懷疑她又喝酒了。