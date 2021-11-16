北市社正路、延平北路15日中午12點多，發生行車糾紛，一台直行機車不滿對向計程車突然左轉，雙方差一點發生碰撞，氣得跳離機車，直接飛踢計程車駕駛座車門，並辱罵「三字經」，嚇得司機在駕駛座上手臂不斷比劃，雙方僵持數分鐘，計程車司機控告騎士毀損、公然侮辱，警方受理並函辦。
36歲陳姓騎士，後方載著妻子沿著延平北路6段，由南往北行駛，行經社正路路口，正巧遇到47歲李姓司機的計程車，由北往南打算左轉進入社正路，雙方都未注意，差一點發生車禍，陳男隨即停車，大聲怒罵，直接飛踢車門，造成鈑金凹陷，車後的妻子勸先生「不要激動」。
警方表示，由於現場被未有鬥毆行為，僅互相謾罵，經過數分鐘後員警趕到現場，李也下車理論，認為門板受損，要求陳男賠償，雙方爭執不休，李姓司機提告毀損、公然侮辱，警方隨即帶回派出所訊問，並依法送辦。
警方呼籲，民眾遇行車糾紛時應該要保持理性，謹記蒐證完備即可報警究辦，無需當下與對方正面衝突，造成不必要之損害，以免得不償失。
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