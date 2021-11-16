太平警分局新平派出所警員到場勸阻，並以新聞案例向鄧女說明詐騙手法。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區1位53歲的鄧姓女子透過網路聊天認識一位男子，倆人無話不談，不久該男子指稱自己的兒子在國外擔任和平志工，駐地遭受恐怖份子攻擊，安排兒子返國卻因不明因素遭當地海關扣留，急需籌錢幫忙打通關，鄧女立馬前往附近銀行欲匯款新台幣7萬5000元，幸行員發現有異，隨即通報警順利保住女子的血汗錢，事後鄧女得知為詐騙手法，感謝警方的協助，卻也難掩落寞之情。

太平警分局新平派出所警員鄧仁樺日前下午1點多執行勤區查察勤務，接獲轄區某銀行行員報案，稱「有女子疑似遭詐騙，請員警前來協助。」員警到場後得知，鄧姓女子日前在網路上認識1位男子，雖然雙方素未謀面，但卻一「鍵」如故相談甚歡。

不久男子就向鄧女訴苦，並表示自己的愛子多年前到國外戰地擔任和平志工，最近國外恐怖攻擊頻繁，聽他說所在的聯合國聯軍駐地也遭到多起攻擊，相當憂心不已，近期已安排盡速返回台灣，最近剛得知愛子因不明因素遭當地海關扣留，需要資金幫忙打通關，鄧女不疑有他趕緊到附近銀行欲匯款新台幣7萬5000元。

在鄧姓員警的苦口婆心下，並告知相關詐騙手法及新聞報導，才讓女子恍然大悟，成功阻止其匯款念頭。雖然現場鄧姓女子難掩落寞之情，但仍向警方及行員感表感謝之意。

太平分局表示，詐騙案件花樣多變，近來以「假軍人(官)或假聯合國維和部隊成員」感情詐騙案件層出不窮，多數類似本案女子反應一樣，待卸除心防，取得信任後，而誤入詐騙集團陷阱，呼籲民眾注意如有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢或親至當地派出所由警察協助查證。