美國總統拜登與大陸國家主席習近平16日上午舉行視訊會議。

美國總統拜登16日在和中國大陸國家主席習近平的視訊對話中重申，美國政府信守「一中」政策，不會支持台灣獨立。

Biden reiterates that U.S. government is committed to one-China policy, does not support "Taiwan Independence," and hopes for peace and stability across Taiwan Straits. #ChinaUS pic.twitter.com/z5zSv8OdUX — CGTN (@CGTNOfficial) November 16, 2021

據路透報導，白宮聲明稿指出，在台灣議題方面，拜登強調美國仍堅守以《台灣關係法》，3聯合公報和6項保證為指導的「一中」政策。此外，美國強烈反對片面改變現狀，或破壞台海和平與穩定。

據中方官媒中國環球電視網（CGTN）報導，當兩人就美中關係和共同關切的議題進行討論時，拜登同時表示，希望維持台海和平。而習近平則強調，要是台獨勢力跨越紅線，中方將採斷然措施。習並表示，中美應該以建設性方式，來因應彼此的歧見和敏感議題。

習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場。他強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

習近平說，「一個中國」原則和中美3個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和「一個中國」的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。此外，他強調：「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

據央視報導，拜登表示，美國不會著眼改變中方制度，也不會與北京發生衝突。至於在中美貿易方面，習近平說，不該把雙方貿易問題政治化。

而白宮在聲明中說，拜登和習近平談了超過3小時，除了台灣外，也談了西藏，香港和新疆問題。習近平表明：「我們願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但我們不贊成借人權問題干涉別國內政。」

路透社指出，美國高級官員透露，拜登與習近平在會談中不只是按照講稿發言，兩人就一系列問題進行了健康的辯論，這場會談也比預期還要久，持續了3.5小時。

這名官員形容，兩人進行了互相尊重且開放的對談，拜登直接表達對與北京在台海穩定意見不一的擔憂，兩人在台灣議題上有非常廣泛的討論。

白宮聲明指出，在3小時會談中，拜登與習近平也談及了北京在新疆、西藏、香港的作法。

美國官員透露，會談中兩人多次談及人權議題，不過美方並不待會談能產出重大突破。

拜登強調中國大陸遵守第一階段貿易協定承諾的重要性，他也強調必須解決戰略風險，不過兩人並未觸及北京冬季奧運議題。