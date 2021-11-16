拜登重申不支持「台獨」顯示台灣問題是重中之重 13:402021/11/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 央視新聞：拜登重申不支持「台獨」。（央視新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家主席習近平主席今天和美國總統拜登舉行視訊會晤。會後中國官媒央視首先報導，拜登表示，美國重申不支持「台獨」，奉行一中政策。這顯示台灣問題是今天習拜會討論議題當中的重中之重。 拜登明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。 通膨嚴重 拜登執政滿意度降至41％新低 《國際經濟》1兆美元基建法案 拜登簽了 #拜登 #不支持 #台獨 #尋求 #奉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》拜習會正面交鋒 航空股點火台股續升空 10:342021/11/16 財經 《基金》美中ETF隨拜習會較勁 陸股暫領先 10:342021/11/16 財經 習拜會前夕 陸官媒提一中 04:102021/11/16 全球財經 戀情「住」攻 台北喜來登約會住宿專案滿室浪漫 10:312021/11/16 生活 公投4個不同意 趙天麟、賴瑞隆接力宣講 04:102021/11/16 地方新聞 多維新聞》習拜會的最大看點（趙常） 11:212021/11/16 海納百川 拜習會》拜習會登場 CNN：華府不再假裝沒有圍堵北京 08:532021/11/16 國際 拜習會前夕 台灣安全淪魚肉 04:102021/11/16 時論廣場 1218公投》蔡英文Podcast談美豬自曝跟狗愛吃這味 網喊「五個不同意」 12:562021/11/16 政治 《國際政治》「拜習會」登場 盼開誠佈公、加強溝通 10:172021/11/16 財經 習拜會今登場 聚焦台海議題 04:102021/11/16 財經要聞 兩岸熱門新聞 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 - 兩岸 名家觀點》對話鄭永年之二： 美國不可能在台灣問題上打贏中國 - 兩岸 拜習會重申台灣問題立場 習近平：世界上只有一個中國 - 兩岸 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 - 兩岸 拜登重申不支持「台獨」顯示台灣問題是重中之重 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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