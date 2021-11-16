中國國家主席習近平主席今天和美國總統拜登舉行視訊會晤。會後中國官媒央視首先報導，拜登表示，美國重申不支持「台獨」，奉行一中政策。這顯示台灣問題是今天習拜會討論議題當中的重中之重。

拜登明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。