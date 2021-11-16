雙11各大電商都會推出優惠活動。一名男網友去超商購物時，發現一旁堆滿了貨物，仔細一看才發現是輪胎，算一算至少有50顆左右，令他忍不住感嘆「台灣人真的很厲害，店到店真的沒極限」，貼文曝光也讓不少網友看傻眼，笑稱「有比這還奇葩的網購嗎？」

原PO今（16）日稍早於臉書社團《爆廢公社二館》表示，之前到超商看到網購貨物很少，還以為大家已經不熱衷雙11購物節了，沒想到今日再到超商才發現，一旁堆滿一山又一山的貨物，細看才發現原來是汽車輪胎，目測大約有50顆上下，他看傻眼「原來雙11魔力還在啊！」更感嘆台灣人真的很厲害，「店到店購物、取貨真的很沒極限」。

原PO表示，輪胎大約有50顆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

圖片曝光短短2個小時，已吸引逾千名網友朝聖，「有比這還奇葩的網購嗎」、「第一次看到輪胎欸」、「這好狂喔！搬輪胎搬到天黑」、「輪胎我也有買過，確實這樣包」、「根本把超商當作貨運站」、「真的是雙11免運用好用滿耶」、「購買者在想什麼，真的是很有病欸」；也有人搞笑稱，「不說我以為是紫菜」、「我還以為是紫菜專賣店」。

不過也有人質疑輪胎重量太重，不可能店到店，「電鍋都不能店取，輪胎怎麼可能？」但也有網友釋疑說，「可以喔！我輪胎店到店買了好幾次，一次限定一顆」，並推測照片中的買家應該是分開50張訂單購買，才能超商店到店。