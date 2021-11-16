大甲出現「棒球隊」 4惡煞持球棒狂砸白賓士 網驚：又是台中

台中市街頭再傳棒球棍暴力，大甲區洪姓等4名惡煞，在光天化日之下持球棒瘋狂砸爛白色賓士，被網友戲稱「大甲棒球隊」。不過白色賓士又是「媽媽的車」，洪男與王姓男子經營生意發生金錢糾紛，因此砸王男的車，不過白色賓士登記在王男母親名下，且王男父親還是警察，夫妻倆對於兒子多次闖禍，很傷腦筋。

據悉，王男的父親也是警職，但不在大甲警分局任職，兒子多次在外闖禍，警察老爸也很傷腦筋，這次更連累了母親名下的名車受損。

據了解，26歲王姓男子及26歲洪姓男子一起投資經營生意，王男懷疑分紅不公，與洪男在網路留言互嗆，洪男於是找來25歲盧男、27歲吳男、19歲陳男和25歲劉男，於上月30日前往王家理論，但找不到王男，於是狠砸停在門口的白色賓士洩憤。

車主王母隔日上警局提告毀損，警方調閱監視器追查，今天將洪男等5人查緝到案，初步請4名涉案人到案說明，並查扣作案球棒、棍棒等物，全案訊後依毀損罪及聚眾鬥毆移請台中地檢署偵辦。

大甲警分局指出，警方將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，對於街頭暴力滋事分子，除依聚眾鬥毆、妨害秩序等偵辦外，亦全面清查幕後人士，不允許惡黑勢力、恐嚇滋擾、暴力威脅出現在宜居的台中市。