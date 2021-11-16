「奇異博士」班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在新作《天才貓奴畫家》脫下法師袍，化身英國維多利亞時代因畫貓插畫爆紅的天才藝術家路易斯韋恩，與《王冠》克萊兒芙伊（Claire Foy）飾演的家庭教師大談私奔姊弟戀。班奈迪克跟導演威爾夏普（Will Sharpe）都認為女主角艾蜜莉的幽默、怪僻及不向世俗眼光低頭的特質，由克萊兒詮釋是不二人選，但她不希望再接演傳記類電影，靠得是班奈迪克與導演分進合擊的輪番遊說，才終於讓她點頭應允。

畫家路易斯韋恩天生兔唇，與人相處有障礙的他在23歲時愛上大10歲、擔任妹妹們家庭教師的艾蜜莉，兩人的相愛在維多利亞時代是不被祝福的，除因女大男小的年齡差，家庭女教師的地位當時還非常低下，是門不當戶不對的愛情，克萊兒表示：「從現代來回顧當時的價值觀是相當可笑的。」最後兩人為愛私奔，路易斯在妻子鼓勵下畫貓爆紅，堪稱改變了貓的歷史地位，艾蜜莉因病逝世之後，他將對亡妻的愛寄情於兩人的愛貓彼得身上瘋狂作畫，終身未娶。

↑克萊兒芙伊曾在影集《王冠》飾演年輕的伊莉莎白二世女王，奪下金球視后寶座。（双喜電影提供）

↑ 班奈迪克康柏拜區（右）與克萊兒芙伊在《天才貓奴畫家》中的合作默契絕佳。（双喜電影提供）

班奈迪克不只在戲裡癡情，戲外也是好老公，抓住男神心的是如同電影女主艾蜜莉一樣聰明睿智的蘇菲杭特（Sophie Hunter），兩人在2009年曾合作電影《舞孃童話》，當時各自有約會對象，幾年後卻意外相戀，結婚還走傳統習俗登報昭告天下，班奈迪克婚後幾乎零緋聞並相當呵護太太，羨煞許多人。 《天才貓奴畫家》將於12月3日全台上映。