財政部關務署表示，為嚴懲違規情節重大報關業者，自2022年起，報關業者若未檢具委任書或冒用進出口人名義申報，只要報運進口非洲豬瘟疫區豬肉產品、重大管制物品如毒品、槍械及偽幣等，一年內達三次以上則屬於違規情節重大，海關將裁處停業或廢照處分。

海關指出，財政部依照關稅法第84條第1項規定，可停止六個月以下之報關業務或廢止報關業務證照。為期裁處有客觀標準，財政部於2021年11月11日發布「海關依關稅法第84條第1項規定裁處停業或廢照認定原則」，並自2022年1月1日生效。

關務署進一步表示，為利各關裁罰有一致性標準，依據違規次數及豬肉產品重量，增訂停業日數及廢照之裁罰基準表，對於最近一年內違規三次以上，五次以下，且該次進口豬肉產品重量未逾60公斤之違章，按其違章情節，論處6個月以下停業處分；違規6次以上，或違規第三次以後該次報運重量逾60公斤者，即得廢照，以落實對報關業者管理。

另外，即使未違規報運上開豬肉產品或重大管制物品，本次認定原則對於屢次報關未檢具委任書，或冒用進出口人名義申報，顯示法遵意識低落之報關業者，同樣設有退場機制，即報關業者辦理報關違規，同一年度前經海關裁處罰鍰金額合計達新台幣30萬元者，海關得裁處停業處分；合計達100萬元者，海關得裁處廢照處分。

關務署最後呼籲，訂定認定原則之目的在汰除不適任報關業者，建立具法治觀念之通關環境，顯現政府嚴防非洲豬瘟及重大管制物品，共同守護養豬產業及社會秩序的決心，不肖業者切勿心存僥倖，誤蹈法網。