外傳台美高階官員美東時間16、17日將在華府舉行國安對話，由於時間緊接「拜習會」後，引起注意。中國外交部15日對此重彈舊調，要求美方停止與台灣任何形式的官方往來。

根據中國外交部官網，中國外交部發言人趙立堅15日在回答彭博社記者提問時聲稱，台灣議題「事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益」，是中美關係中「最重要、最敏感的問題」。

趙立堅說，美方應確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，慎重妥善處理涉台問題，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

他宣稱，中方「正告台灣當局，台獨是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都必將失敗」。

媒體報導，「台美政治軍事對話」（Pol-Mil Talks）及「國防檢討會談」（DRTs）將於美東時間16、17日在華府舉行，屬台美年度對話機制。但美方考慮到疫情因素，這次將首度採取併會方式進行。至於併會未來是否成為常態，則取決於美方態度。

報導指出，這場台美高層會晤的時間早已安排好，但拜習線上會談是近日才確定15日舉行，因此只是時間上的巧合。（編輯：繆宗翰）1101116