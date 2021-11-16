工業電腦廠振樺電(8114)受惠訂單需求復甦及遞延效益挹注，對2021年第四季及明年營運展望樂觀，預期第四季營運可望持穩高檔，全年營收成長10～15％目標可望順利達陣，明年在零組件缺料進一步紓緩下，以營收成長達15％、毛利率維持34～36％區間為目標。

振樺電股價自10月中震盪走升，受惠第三季財報績優及營運展望樂觀激勵，近日上攻力道明顯轉強。今（16）日小幅開低後在買盤敲進下翻紅走揚4.23％至111元，再創2019年9月底以來近2年1個月高點，午盤漲勢收斂、維持約1％漲幅。三大法人昨日續買超250張。

振樺電前三季歸屬母公司稅後淨利2.85億元、仍年增達2.52倍，每股盈餘（EPS）3.81元。其中，工業電腦營收36.39億元、年增約0.5％，POS營收19.89億元、年增19％，KIOSK營收8.02億元、年增達42％。毛利率以POS達4成最高，KIOSK及工業電腦均約35％。

振樺電指出，前三季合併營收年增9.91％，若排除匯率影響為年增16％，已恢復2019年疫情前水準。稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達17.2％、亦創同期新高。三大事業群中，POS及KIOSK因去年基期較低，成長動能相對較強，瑞傳的工業電腦則受缺料缺貨影響較大。

展望後市，振樺電指出POS訂單能見度已達明年第二季，生產排程相當吃緊。KIOSK受惠疫後美國自動倉儲需求顯現，已達到全美前5大的2大客戶訂單，且包括毛利率超過6成的遠端監控（RMS）及維運服務（FMS），營收為單純銷售硬體的1.67倍。

同時，振樺電今年比特幣ATM已出貨逾1千台，為較大成長動能，明年訂單需求持續看增、並有望接獲新客戶訂單，成長趨勢可望持續。工業電腦已接獲美國交通基建需求，嵌入式半導體測試平台需求持續暢旺，未來2～3年持續擔當成長主動能。歐洲亦接獲電動車充電樁訂單。

此外，振樺電透過釋股旗下瑞傳3成股權給華碩進行策略結盟，公司表示，華碩今年在追料上協助不少，目前預期缺料要到明年第二季才會明顯紓緩。未來華碩部分中國大陸生產的板卡產能可能移回台灣生產，希望明年起策略結盟對營收及毛利帶來的綜效可望逐步顯現。

整體而言，振樺電目標明年營收成長達15％，其中POS加計KIOSK的商業物聯網（Commercial IoT）成長逾15％、瑞傳工業電腦的物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）成長10～15％，毛利率則持穩34～36％區間、EBITDA希望維持逾15％水準。