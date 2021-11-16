2021台中購物節10月10日開跑至今不斷刷新紀錄，至15日累計消費登錄金額高達140億元，APP下載也達98萬次，市長盧秀燕16日於市政會議宣布，消費登錄金額破150億元，將再加碼抽出50萬元現金一名，APP下載破百萬將加碼抽iPhone13十支，感謝全國民眾在台中消費，振興台中經濟。

盧秀燕說，防疫不忘拚經濟，台中市結合中央振興5倍券，推動第三屆台中購物節，工商消費經濟復甦力道相當強勁，台中購物節預計本周會雙破紀錄，消費登錄金額可破150億元、APP下載破100萬次。

台中市長盧秀燕說，防疫不忘拚經濟，台中市結合中央振興5倍券，推動第三屆台中購物節，工商消費經濟復甦力道相當強勁。（資料照／盧金足台中傳真）

「若累計消費登錄金額破150億元，將再加碼抽出50萬元1名」，盧秀燕表示，預計11月20日在太平長億歡樂嘉年華活動抽出，APP下載次數達100萬次，加碼抽十支iPhone13，預計11月27日在大里內新黃昏市場舉行的屯區GOGO購活動中抽出，當日活動也將抽出台中購物節月月抽百萬的幸運兒。