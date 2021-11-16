「元宇宙」商機一觸即發，概念股跟著啟動升價浪潮，彭博資訊統計，台股中網羅「元宇宙」供應鏈的元大全球AI（00762）ETF與元大未來關鍵科技（00876）ETF，主要成分股輝達、超微和MARVELL等基本面展望強勁，近期華爾街分析師上修目標價的幅度達三成以上，有機會推升這兩檔「元宇宙」概念ETF後市動能向上。 「元宇宙」投資狂潮席捲全球，繼臉書率先大動作改名「Meta」，將斥資百億美元打造「元宇宙」虛擬平台，日前超微宣布搶下Meta大單，宣告「元宇宙」進入基礎建設擴張階段，相關概念股漲勢一波接一波。方舟投資創辦人凱薩琳．伍德預估，2025年「元宇宙」延伸出的虛擬世界收入將上看4000億美元，彭博行業研究更推估，2030年「元宇宙」產值可達2.5兆美元。

元大投信分析，「元宇宙」被視為下世代的「網際網路」，結合雲端、5G、AR等技術架構虛擬實境，最重要的是基礎設施完備，包括半導體、5G相關的網通、AI資料學習，及雲端資料中心進行虛實整合等，而伴隨虛擬世界擴大，這些產業將扮演更關鍵的角色，使相關軟硬體的AI、5G供應鏈大幅受惠。 近年各國啟動AI和5G軍備競賽，產業需求已邁向黃金成長，「元宇宙」進一步擴大AI和5G的市場規模，帶動概念股-元大全球AI ETF前十大成分股中，近期多達九檔獲利和目標價獲得華爾街分析師上修，「5G ETF」元大未來關鍵科技ETF的十大成分股中，也有八檔獲得上修（統計至2021/11/5）。

元大投信說明，元大全球AI ETF主要成分股的輝達、超微、MARVELL，以及元大未來關鍵科技ETF中的賽靈思等，自「元宇宙」近期發酵的波段觀察，目標價的上修幅度皆達到三成以上；元大全球AI中的Google，上修幅度也超過一成。例如超微爭取Meta訂單，富國銀行和RBC資本均看好超微未來在資料中心市場取得強勁競爭地位。 彭博統計也顯示，因AI、5G供應鏈動能強，元大全球AI ETF十大成分股最近一季的平均毛利率達59.9％，元大未來關鍵科技ETF十大成分股達51.6％，雙雙突破五成大關。

元大投信表示，「元宇宙」長線成長性可期，惟各國貨幣政策陸續轉向緊縮，短期股市震盪看增，建議投資人分批進場或定期定額參與，降低資產波動更能維持長期投資的投資紀律。