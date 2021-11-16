國民黨立委蔣萬安日前在市場宣傳反萊豬遭民眾嗆「為什麼吃萊牛」，行政院長蘇貞昌反酸「要講就一起講，不要只撿萊豬講，是否也贊成重啟核四？」，對此，國民黨文傳會主委凌濤指出，蔣萬安舉辦台北12區街頭宣講，民眾反應相當熱絡，民進黨已感受到輿論壓力，甚至對選情過度聯想，才會出現行政院長倒過來砲打立委這種荒謬的民主奇觀。

凌濤指出，蔣萬安是民意代表，對人民的聲音保持尊重，不願當場陷入口角衝突，反觀蘇貞昌對反對黨立委抓到機會就極盡所能的見縫插針，蘇貞昌和蔣萬安的民主素養高下立判，也再再證實這個政府根本不懂得謙卑傾聽民意。

至於國民黨堅持禁止開放萊豬的原因，凌濤指出，國民黨已經解釋無數次，民進黨卻故意混淆視聽，因為豬肉是國人主要的食用肉品，若以人均食用量來看，台灣人每年平均消費37.3公斤豬肉，每年平均消費6.4公斤牛肉，豬肉的消費量約為牛肉的「六倍多」。

凌濤說，尤其台灣人喜愛吃各種豬的內臟，瘦肉精在內臟殘留量，為在肌肉及脂肪殘留量5倍以上，這也是為何國民黨執政8年，始終堅持不開放「萊豬」的原因。

凌濤指出，蔡政府強硬叩關萊豬毫無配套措施，台灣豬標示之亂已悄悄再起，衛福部所推行的「台灣豬貼紙」，又在電商平台可以輕易買到，把關豬肉的螺絲正在鬆動中。

凌濤抨擊，如今民進黨已經強行讓萊豬進口，配套愛做不做，「台灣豬標示」之亂，消費者歷歷在目，在去年底知名電商竟可以看到「本店使用國產豬」貼紙販售，當時民進黨政府稱已做好把關。

凌濤質疑，「中央畜產會到底發現了嗎？」現在電商平台又可以買到「台灣豬貼紙」，這款貼紙無需申請，即可上經濟部官網自行下載運用，凸顯政府不從源頭把關，放任電商氾濫販賣、陷害基層商家，試問民進黨政府，開放萊豬稽查量能、把關配套你們真的行嗎？「反科學、亂台灣」請留給民進黨自己！