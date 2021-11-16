讓台中年輕人敢生敢養，台中市府推動「公托公幼倍增計畫」，從107學年度以前，台中公共化幼兒園2歲專班共計6班，核收72人，因家長對於2歲專班需求度日益增高，108至110學年度於公共化幼兒園再增37班，增加583名收托量，截至110學年度台中市公共化幼兒園2歲專班共計43班，核收655人，成長7倍。

盧秀燕表示，幼托計畫是市府重要施政計畫，以公幼而言，104至107年全台中增班數90班，她上任後拚4年內增加180班很快可達標。

公幼場地除市府自有及興建外，利用地方活動中心或學校閒置空間持續推動，教育局提報19所學校釋出餘裕空間響應，感謝教育局積極接洽，有大家支持與努力，公幼倍增才有實踐的可能。

教育局表示，「公托公幼倍增計畫」其中，公幼規畫108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上，減輕家長育兒負擔，108學年度增設公共化幼兒園計41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，截至目前已達162班，累計提供可招收人數4385人，111學年度持續辦理增班設園作業，提供市民更完善的托育環境。

教育局長楊振昇指出，107學年度以前，台中公共化幼兒園2歲專班共計6班，核收72人，因家長對於2歲專班需求度日益增高，教育局108至110學年度於公共化幼兒園再增37班，增加583名收托量，截至110學年度公共化幼兒園2歲專班計43班，核收655人，成長7倍增。

市府持續多管齊下盤點公有建物、學校餘裕空間與土地及配合老舊校舍重建等推動幼幼專班，滿足市民托育需求。