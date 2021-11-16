被外界視為「特斯拉殺手」的電動車新創公司Rivian上周（10日）在美國掛牌，由於背後有亞馬遜、福特汽車（Ford）等大公司資金撐腰，股價連續數日狂飆，周一（15日）Rivian再度噴漲近15%，成為全球市值第3大汽車製造商。但詭異的是，Rivian一輛車都還沒生產，至今沒有任何營收，卻被市場力拱，難怪被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）批評，Rivian應該先提升產量再說。

Business Insider報導，美國總統拜登計畫簽署1兆美元基建法案，其中75億美元用於建設電動車充電站，Rivian受此消息激勵，15日股價暴漲14.94%、收在149.36美元，較上周掛牌承銷價78美元狂漲91%，市值衝上1300 億美元（約台幣3.6兆元），奪下全球市值第三大汽車製造商，僅次於特斯拉和豐田。

Rivian首度IPO募資120億美元為美國近10年規模最大，近1周股價炒得沸沸揚揚，但提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，預計第三季營收從0起跳至100萬美元，虧損更逾10億美元。

Rivian未生產1輛車加上0營收，馬斯克也發推文狂酸，「希望Rivian能提高生產量，以及創造收支平衡的現金流，那才是真正的考驗。」

新創電動車廠Rivian有本錢燒錢研發，靠背後兩大金主力挺，其中亞馬遜持股約20%，福特也有12%股份，另有渣打銀行與三井住友銀行等也入股。

目前Rivian旗下R1S SUV和R1T 皮卡預購訂單超過5.5萬輛，而大股東之一亞馬遜也下單10萬輛電動貨車，預購訂單火熱，市場對Rivian未來前景看好，推升股價暴漲。