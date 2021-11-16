國民黨立委蔣萬安日前在市場宣傳反萊豬時，遭民眾嗆「為什麼吃萊牛」，該民眾嗆聲完後就離開，蔣萬安則留在原地繼續街講，並清楚解釋反萊豬的立場。對此，台北市議員羅智強大讚蔣萬安的風度，並問總統蔡英文敢不敢接受街頭的檢驗？有蔣萬安的風度嗎？

羅智強今（16）日在臉書表示，蔣萬安市場宣講，被不同意見的民眾嗆聲，這位市民嗆完後掉頭就走，而萬安則留在原地繼續街講，並清楚解釋反萊豬的立場，光是這個風度，就贏如今的民進黨好幾百倍。

而有豐富街頭經驗的羅智強，也分享有人會拍手叫好、有人則直接嗆聲辯論，之前在收集反萊豬連署書時，就曾在大同區遇到一位深綠伯伯，也細心的跟他討論了10分鐘，雖然雙方沒有共識，但民主社會最可貴的就是接納多元，交換各式各樣的意見。

如今蔣萬安辛苦站在街頭，宣揚自己的理念，偶爾遭遇不同意見，羅智強認為在所難免；反觀蔡英文，不但拒絕國民黨主席朱立倫的辯論，還只肯出席有稿讀的豪華說明會，躲在同溫層裡取暖。

對於綠營譏諷蔣萬安被嗆，羅智強反嗆，「我就問一句，蔡英文敢不敢走出總統府，看看市場買菜的民眾，接受街頭的檢驗？」