據新華社報導，中國國家主席習近平今天上午和美國總統拜登舉行視訊會晤。雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。在談到台灣問題時，習近平強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國大陸是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取斷然措施。

習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好彼此各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。他願和總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

習近平指出，過去50年，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展，造福了兩國和世界。未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。歷史是公正的，一個政治家的所作所為，無論是非功過，歷史都要記上一筆。希望總統先生發揮政治領導力，推動美國對華政策回歸理性務實的軌道。

習近平強調，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

習近平強調，中美應該著力推動四個方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰。在這方面，中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。中方所提的全球性倡議對美國都開放，希望美方也能如此。二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。我願通過多種方式同總統先生保持聯繫，為中美關係指明方向、注入動力。中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題。三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性管控，避免擴大化、激烈化。中方當然要維護自身主權、安全、發展利益，希望美方務必謹慎處理好與此有關的問題。四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。天下並不太平，中美應該同國際社會一道，共同捍衛世界和平，促進全球發展，維護公正合理的國際秩序。

習近平強調，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

習近平介紹了中國發展道路和戰略意圖。習近平指出，中國剛剛召開了中共第十九屆六中全會，總結了中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗。一百年來，中國共產黨的初心和使命就是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興。中共在這方面取得了很大成就，但還遠遠不夠，還要繼續努力。他上任時就公開說過，人民對美好生活的嚮往，就是中共的奮鬥目標。中國人民對美好生活的嚮往，是中國發展最大內生動力，是一個必然的歷史趨勢，誰想阻擋這個歷史趨勢，中國人民不會答應，也根本阻擋不了。作為中國領導人，他能夠為14億中國人民服務，同他們一起創造美好生活，是一個重大的挑戰，也是一個重大的責任。他的態度是「我將無我，不負人民」。

習近平指出，中國人民歷來愛好和平，主張和為貴。中華民族血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。新中國建政以來，沒有主動發起過一場戰爭或衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。中國無意滿世界推銷自己的道路，相反一直鼓勵各國找到適合本國國情的發展之路。

習近平強調，對外開放是中國的基本國策和鮮明標識。中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。中國提出構建新發展格局，是要擴充國內市場，在更大範圍、更大規模上形成國內國際雙循環，打造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。這必將給各國提供更大市場、創造更多機遇。

習近平強調，中國倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。搞意識形態划線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃。冷戰的惡果殷鑒不遠。希望美方把不打「新冷戰」表態落到實處。

習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。中國大陸是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取斷然措施。

習近平強調，文明是豐富多彩的，民主也是豐富多彩的。民主不是一種訂製的產品，全世界都一個模式、一個規格。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民自己來評判。如果因為實現民主的形式不同就加以排斥，這本身就是不民主的行為。中國願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但我們不贊藉人權問題干涉別國內政。

習近平指出，中美應該維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。如果沒有中美合作，多邊主義是不完整的。

關於中美經貿關係，習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。雙方要做大合作「蛋糕」。中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復蘇。美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策。

關於能源安全問題，習近平指出，中美應該倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

關於氣候變化問題，習近平指出，中美曾攜手促成應對氣候變化《巴黎協定》，現在兩國都在向綠色低碳經濟轉型，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點。他提出綠水青山就是金山銀山，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境。現在，生態文明的理念在中國已家喻戶曉，成為社會共識。中國將用歷史上最短的時間完成全球最高的碳排放強度降幅，需要付出十分艱苦的努力。中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。中國仍然是世界上最大的發展中國家，發展不平衡不充分的問題十分突出。各國要堅持共同但有區別的責任原則，兼顧應對氣候變化和保障民生。少一些推諉指責，多一些團結合作。比口號，更要比行動。發達國家應該認真履行歷史責任和應盡義務，而且要保持政策的穩定性。

關於公共衛生安全問題，習近平指出，新冠肺炎疫情再次證明，人類社會是命運共同體。沒有比人的生命更優先的考量。團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器。對待重大疫情，需要的是科學態度，把疾病問題政治化有百害而無一利。全球抗疫的當務之急是破解疫苗赤字，消除「疫苗鴻溝」。他在去年疫情暴發初期就提出新冠疫苗應該作為全球公共產品，並在不久前提出全球疫苗合作行動倡議。中國率先向有需要的發展中國家提供疫苗，累計超過17億劑疫苗和原液。中國還會考慮發展中國家的需求，增加新的捐贈。新冠肺炎疫情不會是人類面臨的最後一次公共衛生危機。中美應該倡導建立全球公共衛生及傳染病防控合作機制，推動開展國際交流合作。

拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的瞭解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。他贊同習近平主席所講，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸。中國在5000多年前就已經是一個大國。他願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。應該鼓勵我們的年輕一代更多接觸，瞭解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。

雙方還就阿富汗、伊朗核和朝鮮半島局勢等其他共同關心的國際和地區問題交換了意見。

兩國元首都認為，此次會晤是坦率、建設性、實質性和富有成效的，有利於增進雙方相互瞭解，增加國際社會對中美關係的正面預期，向中美兩國和世界發出了強有力信號。雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯繫，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，造福中美兩國人民和世界各國人民。