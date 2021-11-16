NBA官方公布上周東西區最佳球員分別由籃網杜蘭特以及勇士史蒂芬柯瑞獲選，勇士同時也以11勝2敗戰績獨霸聯盟龍頭寶座。

這是杜蘭特生涯第28次獲選單周最佳，上周帶領籃網獲得3勝1敗戰績，單周場均32.3分、7.8籃板、4.5助攻，三分球投籃命中率高達52.6%，罰球命中率91.2%。9日籃網95比118不敵公牛，杜蘭特38分、11籃板、4助攻。11日籃網123比90戲耍魔術，KD全場12投11中，貢獻30分，創下職業生涯單場得分超過30分以上比賽中投籃命中率最高的一場。

13日籃網120比112擊殺鵜鶘，杜蘭特28分、7籃板、8助攻；14日遠征奧克拉荷馬，籃網120比96擊潰雷霆，KD得到33分、8籃板、4助攻，杜蘭特成為籃網隊史上第9位單季至少2次獲得單周最佳殊榮的球員。

此外，自1979-80賽季以來，杜蘭特是聯盟獲得單周最佳次數第三多的球員，僅次於詹姆斯（64次）和布萊恩（33次)。本季杜蘭特7次單場得分超過30分（聯盟第1），14場比賽全部都超過20分。

史蒂芬柯瑞生涯第18次獲得單周最佳，也是本季第2次，這還是勇士隊史第56次榮膺單周最佳。柯瑞上周幫助勇士拿下3勝1敗戰績，場均34.8分（聯盟第1）、5.5籃板、7.8助攻、2.25抄截。勇士除了戰績全聯盟第1外，也是本季至今唯一每場比賽得分都破百的球隊。

9日勇士127比113擊敗老鷹，柯瑞50分創本季單場最高得分紀錄，三分球19投9中，還送出10助攻、7籃板、4抄截的全能成績單。柯瑞成為勇士隊史第3位單場得分50分與10助攻的球員，緊追在張伯倫與拜瑞之後。13日勇士119比93大勝公牛，柯瑞40分，成為本季第一位3次單場攻下超過40分以上的球員。