高雄市政府為引進創新產業、帶動既有產業升級，聯手中央打造「亞灣5G AIoT創新園區」，已有近70家企業與國際加速器陸續進駐，現有4處辦公空間，進駐率已逾90％，亞灣特貿三土地近日選出最優申請人之後，集結商辦及產業、公共服務等綜合使用機能，增加約4萬坪空間，將與高軟園區呼應，擴增亞灣創新園區產業鏈規模與群聚效益，未來5年，可望創造1200億元產值、與增加1.2萬個就業機會。

「亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區」，由高市府與中央聯手打造，今年2月總統蔡英文更親自宣布，將在5年內斥資110億元投入園區開發、智慧設施、產業群聚、場域應用、新創鏈結與人才培育等6大建設，目前已有仁寶、CISCO、緯創、中華系整、亞旭、西基動畫、夢想、佐臻等企業及國際加速器、創新服務團隊進駐形成生態系。

高雄市長陳其邁16日表示，「亞灣5G AIoT創新園區」目的是打造自主化產業生態系，包括資訊電信、網路雲端、系統整合、以及創新服務團隊，建構完整的5G AIoT上中下游產業鏈。

他強調，亞灣擁有國際級水岸，場域環境絕佳，除了中央支持基礎建設、研發補助與新創輔導，高市府也加碼「006688」廠商進駐租金補貼方案，吸引全球大廠與人才落地，帶動在地產業數位轉型。

主責亞灣案推動的副市長羅達生表示，高市府為加速產業群聚，今年首創由地方政府向國家通訊傳播委員會，申請設置4.8-4.9GHz頻段、100MHz頻寬的5G實驗研發專網，今年4月核定通過，10月聯手經濟部在園區建置「5G XR O-RAN實驗場」，打破過往傳統封閉式系統，打造首個5G開放式研發平台。

同時，在經濟部技術處支持下，高雄展覽館5G會展試驗場域也於10月底建置完成，並在日前「2021亞洲永續供應+循環經濟會展」中，首度使用5G瞬傳門服務方案，打破時空阻礙，讓台北貴賓異地致詞，如親臨高雄展會現場，呈現5G推動智慧產業的無限潛力。

將進駐中華電信成功大樓的亞旭電腦董事長林成貴表示，公司近期將於亞灣建置技術研發中心，針對車聯網、網通及垂直場域資通訊業者，提供5G AIoT垂直應用通訊系統及軟體服務，日後將開發交通、製造、觀光、救災、校園與民生物聯應用等客製化智慧城市應用方案。

經發局長廖泰翔指出，高市府聯手中央積極盤點亞灣區既有場域，包括鴻海、國城、台壽BOT、中華電信成功大樓等4處大樓，提供廠商辦公、研發、測試實驗、展示行銷等目的入駐使用，辦公空間已媒合出租逾九成。

此外，國營事業包括台電、中油、中鋼、台灣港務公司等所謂的「F4」，也陸續成立5G AIoT推動辦公室，將發揮以大帶小的綜效，將研發的解決方案輸出到下游廠商，扮演領頭羊推動產業數位轉型，帶領在地的解決方案出海。