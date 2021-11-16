23年前年僅17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，去年因祕密證人檢舉，偵破這起多年冷案，凶手潘子鑑、陳諭詩各遭判14年6月；少女父親求償部分，一審判陳女須賠償177萬元，但二審認為侵權行為時效10年，林父去年才提告、陳女免賠。可上訴。

現年42歲的潘子鑑、43歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶曾合資在桃園經營檳榔攤，因懷疑在檳榔攤工作的林姓少女偷錢，且與吳男搞曖昧，1998年12月6日潘等4人共同毆打並拘禁林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

桃園地方法院一審依殺人罪將潘男、陳女判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理，潛逃國外的吳男正通緝中。

高院二審考量潘男及陳女只因細故虐殺被害人，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女，犯罪結果嚴重；但考量他們殺人時太年輕，思慮欠周，案發至今已20多年的刑罰需要性，改各判有期徒刑14年6月。

民事求償部分，一審判決逃亡中的吳男及陳女給賠償林父177萬7873元，陳女不服提上訴。

台灣高等法院二審認定，陳女共同殺人犯行明確、造成林父的損害，一審時陳女未提出時效抗辯、二審提出，法官認為陳女在1998年共同殺害林姓少女，但少女父親去年提起求償訴訟，距侵權行為時起已逾21年、超過10年的時效期間，請求權時效已完成，陳免賠。