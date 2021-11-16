美國總統拜登和中國國家主席習近平今天舉行首度視訊會談，習近平一開場就以「老朋友」相稱，然而拜登早在今年夏天就曾表態抗拒這種稱呼。

路透社指出，「老朋友」一詞有親近之意，也展現出某種程度的熟悉和信任。當這個詞出自68歲的習近平之口，反映的是他與拜登2011年8月同遊四川並長談數小時的過往，當時兩人都還不是國家元首。

北京的「全球化智庫」理事長王輝耀認為，習近平使用「老朋友」一詞是真誠善意的表現。但前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，這是每名領袖在會議開場尋求「敘事優勢」的舉動之一。

羅素說，拜登今年夏天才公開否認他與習近平是「朋友」，習近平此時卻故意以「我的老朋友」相稱，而拜登露齒笑著提醒，包括中國在內的所有國家都必須遵守同樣的行事規則。

今年6月，記者詢問拜登是否會施壓「老朋友」配合世界衛生組織（WHO）調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源時，拜登動了怒氣。他當時說：「讓我們把話講清楚：我們瞭解彼此，我們不是老朋友。只是單純工作關係。」

在視訊會談之前，有記者重提這段對話，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示：「嗯…我可以證實…他還是不覺得他是『老朋友』，所以（立場）維持一致。」

中國人民大學國際關係教授時殷弘提到，習近平在兩國關係艱難的情況下，仍選用了這個詞，當中國人稱某人為「老朋友」，意思是彼此相識已久，但「『老朋友』不一定代表對方仍是真朋友」。

有鑑於美國當前緊繃的外交關係，拜登可能不想讓盟國和政敵認為他與習近平走得太近。

法新社提到，美中領袖在會中都希望加強兩大強國之間的溝通，拜登還呼籲建立「護欄」以避免衝突。

拜登還強調，兩國有必要安頓因貿易及台灣等高風險爭議議題而受撼動的雙邊關係。

拜登與習近平也都認為美中必須在重大全球議題上彼此合作，尤其是攸關疫情及氣候變遷。

但白宮試著壓低外界期望，官員說，這次會談「不是我們期望能得出成果的一場會議」。

中國官媒報導，這場視訊會談已於台北時間中午12時24分結束。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1101116