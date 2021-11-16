指揮中心日前宣布，曾接種高端的民眾，若有出國需求，可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，引發民眾必須「重打」疫苗才能出國的批評聲浪，台北市長柯文哲也開嗆中央，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」對此，衛福部長陳時中今承認，柯「講的也有他的道理在」，再度引爆網友們怒火，痛批陳時中講幹話，「高端謊言破了還繼續騙」、「本來就是重打！原本高端就是白打。」

接種高端者若有出國需求，可補2劑國際認證疫苗的政策遭致不少爭議，《亞洲周刊》也在臉書開酸，因為「2＋2=2」，所以指揮中心認為「2=0」，可以幫蔡英文政府申請競逐諾貝爾數學獎。

對此，陳時中今回應，「未免太酸了一點，諾貝爾獎沒有那麼容易得到。」他也進一步解釋，高端是蛋白質疫苗，像英國對國外回來的人，若是打次蛋白疫苗，也允許打其他的疫苗，都是以打兩劑為基本要求，「這也是個變通方法，並不是所有打高端的人都要打兩劑，要視實際需要再來打。」

此外，對於柯文哲呼籲指揮中心應該大方承認是重打，而不是混打的看法，陳時中則說：「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難，我們要積極溝通。」

陳時中此言一出再度點燃網友怒火，許多人在《中時新聞網》和《Yahoo！新聞》下方留言狠嗆陳時中又在講幹話，「高端謊言破了還繼續騙」、「歪理多到可以出書了」、「都被戳破謊言，還在騙」、「陳時中什麼都缺，就是不缺淦話」、「本來就是重打！原高端是白打」、「陳時中就是死不認錯」、「那我們幾百億買黑心疫苗錢哪裡去了？」、「繼續騙呀，草菅人命的執政黨。」