巢運表示，空屋與囤房問題卻愈加嚴重，乃至於造成台灣「空餘屋與房價雙高」的奇特怪象。今邀請跨黨派立委召開記者會表示，「全面改革房屋持有稅」是2016年蔡英文競選連任的政見，選後卻擺爛至今遲未兌現其承諾要求政府面對房價這嚴重民生問題，盡速提出囤房稅版本。

巢運今邀請民眾黨蔡壁如、國民黨李貴敏、時代力量邱顯智等跨黨派委員一同出席記者會。

巢運再指出，據財政部「104-110年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表」顯示，台灣持有非自住住宅的個人，從104年的33.6萬人上升至110年的50.2萬人，意即多屋族平均年增長率約為7％。資料顯示台灣房價不斷高漲，多屋族的房子卻越買越多，房產集中化狀況也持續惡化。

巢運指出，日前主計總處公布了2020年人口及住宅普查初步分析結果，整體空屋數166.4萬宅，已破歷史新高紀錄。即便將其中「偶爾自住」的類型排除，台灣空屋數也高達117.5萬宅，遠超同年度「低度使用住宅調查」推估的88.2萬宅空屋。

巢運說，內政部110年7月資料，空屋率最高的住宅竟是「未滿五年」的新建住宅，平均空屋率高達37.16％，其中持有4-9房者空屋率為42.95％，持有10房以上者空屋率竟達61.98％。這份數據讓過往反對囤房稅的部分論述如「一房者持有空屋比率最高」、「空屋多為鄉下祖厝」等論述不攻自破。

相較民進黨，巢運表示，在野黨提案十分積極，目前立法院已有七份囤房稅（加上一份空屋稅）法案待審，其中時代力量與台灣民眾黨為黨團版本，國民黨則由個別委員提出四案。

巢運指出，台灣的囤房已成為投機炒作的溫床。財政部已在今年3月的公聽會上承諾半年內對囤房稅提出評估報告，至今連基本的數據資料提供仍不斷推拖「講白了就是擺爛」，呼籲蔡總統實踐選舉承諾，行政院應儘速提出「囤房稅」方案。

邱顯智表示，台灣民眾都在期待政府可以推出有效的房價抑制機制，財政部在11月3日審查囤房稅草案時，仍然以低利率、稅基小、「已有囤房稅機制」為由，遲遲不提出囤房稅版本。低利率、稅基小、「已有囤房稅機制」，不是停擺囤房稅的理由。台灣低利率的問題根源，是主計總處低估物價指數、央行裝聾作啞的結果。

他說，租金指數權數不足、嚴重低估，導致物價指數長期失真，導致看不出通膨問題。在這種情況下，利率有可能調漲嗎？低利率的問題，實際上是主計總處和央行失職的結果；政府所謂的「現行囤房稅機制」，竟是拿地方政府實施的非自住房屋差別稅率魚目混珠。

他說，目前為止只有台北市、連江縣和宜蘭縣實施地方的非自住房屋差別稅率，並不是中央的囤房稅機制。解決房價問題不是地方政府的權責，高房價也不是台北市、連江縣和宜蘭縣才有的現象，財政部卻寧願拿地方稅制來混淆視聽，也不願意正面回應房價問題。 奉勸財政部，盡快拿出囤房稅版本，不要讓年輕人對未來絕望、對政府失去信心。

國民黨立委李貴敏表示，主計總處公布9月租金旨數創新高，買不起也租不起，但官員還把房市熱絡當政績，政府離人民這麼遠貧富差距越拉越大，難怪網友痛罵「打房就是笑活」；財政部既然已明白表示「囤房稅非抑制房價的萬靈丹」，擺明對研修囤房稅不感興趣，評估報告不過是緩兵之計。其實行政部門絕非無牙老虎，只要願意，就可以讓人民買得起房。