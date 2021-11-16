近來疫情趨緩、氣候宜人，夜間或深夜出遊北海岸的民眾漸增，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜夜晚迴盪，干擾民眾安寧生活空間，更影響周邊道路交通安全。淡水警分局於10至11月份期間每週在淡水區新市鎮聯外道路及臺2線路段結合新北市政府環保局進行聯合稽查，針對改裝噪音車輛實施攔檢，積極維護轄區夜間治安及展現執法決心。

淡水警分局自今(110)年10月起已依道路交通管理處罰條例針對非法改裝車體舉發23件、危險駕駛舉發37件(含嚴重超速逾60公里以上)、無照駕駛舉發169件及攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局160件。

提醒車友勿騎乘或駕駛不當改裝車輛，更不可併排競駛或一前一後在道路上超速行車、蛇行、甩尾及逼車等行為，如有上述違規行徑，恐涉及刑法第185條「妨害公眾往來安全」罪嫌，警方除啟動快打機制實施攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明並依法究責。

淡水警分局將持續會同環保與監理機關實施聯合稽查，強力取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音污染，還給市民安寧、安全的居住、交通環境。民眾如有發現疑似改裝車噪音擾人狀況，可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉：http：／／noisecar.epa.gov.tw／。

另外，交通部持續推動全國「交通安全月」，請用路人注意「路口慢看停」及「停讓行人」的交通安全規則，警方也會配合加強交通整理與執法，讓民眾開開心心出門、平平安安回家。