今年7月司法院大法官作成釋字805號解釋認為，少年保護事件被害人的程序參與權，應有法律明文規定，現行法不符憲法正當法律程序原則，宣告該部分違憲；少家廳長謝靜慧16日表示，已於《少年保護事件審理細則》增訂被害人陳述意見規定，並著手研修少事法。

此外，少家廳長謝靜慧指出，將精進家事調解計畫2.0版，建構「以子女最佳利益為本位」之調解機制為核心；優化友善兒少出庭環境與措施之最近發展，以及呼應聯合國訂定11月20日為世界兒童人權日、11月為兒童人權月展開之系列活動。