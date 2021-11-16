台中市一所國中昨（15日）上午發生國一女學生墜樓悲劇，上午10時10分第三節課鐘聲響起，同學們都往教室走，該名女學生卻獨自走出教室外，沒多久教室外傳來巨大聲響，女學生倒臥1樓地面，送醫搶救不治。據了解，女學生近日與家人爭吵，加上看見家人跟親戚激烈爭執，心情低落。檢察官今（16日）相驗，家屬對於死因沒有異議，不會進行解剖。

據悉該名女學生成績優異、與同學相處十分融洽；早上10點10分上課鐘響，同學紛紛走進教室，她卻一聲不響往外走，兩、三分鐘後同學才發現她不見了，沒多久更聽到巨大聲響，女學生被發現倒臥1樓，疑似從5樓墜落。

女學生緊急送往中國附醫急救，因傷勢過重，搶救到下午3點30分宣告不治。初步了解，女學生疑似近日和親密家人發生口角難以釋懷，又看見家人與親戚爭執，心情低落；事發後女學生雙親均感到相當後悔、悲痛萬分。

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