高齡90歲的吳爺爺與相差30歲的奶奶，攜手相伴20年後才拍攝婚紗照，兩老異口同聲說「此生無憾！」（王文吉攝）

吳奶奶選了削肩款婚紗，吳爺爺則是筆挺西裝現身，拍攝過程滿滿幸福氛圍。（王文吉攝）

吳奶奶選了削肩款婚紗，造型師為她化妝時，數度激動泛淚。（王文吉攝）

高齡90歲的吳爺爺在70歲那年觸動暮年之愛，與相差30歲的奶奶共組家庭。近年爺爺時常臥床養病，奶奶感慨「不知道還能陪他多久，很怕最後只剩照片」。老五老基金會得知長輩心願，結合婚紗公司贊助，邀請爺爺奶奶重拍婚紗照，彌補當年婚禮簡單倉促的遺憾。

吳爺爺出身困苦艱辛，12歲時被迫從軍，一路跟著國軍打戰，最後隨著政府遷台，與家鄉親友失聯。70歲那年，吳爺爺以為自己即將孤老終身，在友人的牽線下，來了一場美麗的邂逅，吳爺爺還記得，他與奶奶一見鍾情。

吳爺爺說，初次相遇的那天，天氣微涼，飄了些綿綿細雨，他穿得西裝筆挺，而奶奶一身的碎花洋裝，將氣質顯現的一覽無遺。吳爺爺回憶，撞見對方的那一刻，他感到羞澀靦腆，那種怦然心動的感覺，讓他認定牽手一輩子。

吳爺爺提到，他與奶奶雖然說話口音不同、文化習俗不同，年齡也有相當差距，倆人以相愛化解一切阻礙，決定步入婚姻共組家庭。

近年爺爺身體退化，時常臥床且食慾降低，講話多半無力。由於兩人膝下無子，爺爺的生活起居皆由奶奶打理，無微不至的照顧以及不離不棄的愛，是爺爺心中最感動的一件事。

奶奶感概「不知道還能陪伴爺爺多長的一段路」，還告訴社工「很怕只剩照片回味著過往甜蜜時光」，說著說著不禁眼眶泛紅，她說「如果可以，好想再次回味那段共同擁有的甜蜜時光，那刻屬於我和他的青春」。

為協助長輩完成心願，老五老基金會社工連結瀚克寶寶「許願池」活動，，除協助尋找婚紗公司，還贊助婚紗及攝影費用。吳奶奶選了削肩款婚紗，造型師為她化妝時，數度激動泛淚。吳爺爺則是筆挺西裝現身，拍攝過程滿滿幸福氛圍，兩老異口同聲說「此生無憾！」

老五老基金會林素蘭區長表示，在服務過程中常會發現長輩有些很想做的事或未完成的心願，可能受限於身體退化，而將一生的想望放在心中，其實只要藉由你我的幫忙，就可以讓長輩的心願成為可以實現的美好回憶。