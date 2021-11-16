英國電動卡車新創Tevva周二表示，在最新一輪融資中，該公司已經籌得5700萬美元，將加速倫敦工廠的生產腳步，並在2022年底之前，將首批的卡車交付給客戶。

Tevva至今已經融資9000萬美元。Tevva將為客戶提供兩款7.5噸重的卡車，一款為續航力257公里的電動卡車，另一款為配備少量氫燃料電池卡車，行駛里程可達近500公里。

執行長Asher Bennett指出，氫燃料電池卡車續航力更遠，可提供客戶更高彈性。由於加氫的基礎建設仍在初期階段，Tevva將為客戶提供燃料服務。

Bennett預計大多數客戶將會選擇氫燃料卡車，因為客戶會比較擔心電動卡車的里程問題。

面對迫在眉睫的化石燃料禁令，許多卡車車隊都在尋找可行的零排放選擇。世界最大快遞貨運公司UPS目前正使用Tevva的15輛測試型卡車。

Tevva計畫到2022年底量產首批的數百輛卡車，目標在2023年每年生產3000輛卡車。公司也計畫建立一系列小工廠，讓卡車更接近客戶。一旦倫敦工廠開始營運，Tevva希望在北美和歐盟設立更多工廠。