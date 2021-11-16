過境越冬，日本青斑蝶今年又飄洋過海來澎湖作客，民眾陸續發現4筆標放青斑蝶紀錄，其中1隻遠從日本富山縣飛行了46天、2277公里來澎湖，創下台灣歷年來最遠距離新紀錄。

青斑蝶多分布日本、台灣、韓國、中國大陸、東南亞一帶，多年來日本一直進行標放研究；2013年澎湖西嶼鄉東昌營區意外發現上百隻青斑蝶群聚，翅膀上寫著日文標誌，經查證是日本九州長崎大學標放，這是第1次發現紀錄。

爾後青斑蝶年年來報到，儼然形成常態性生態圈；蝶飛千里奇蹟爆紅，世界各國生物界矚目，專家學者們特地飛來澎湖實地記錄研究，熱情歡迎這群嬌客。

澎湖網友臉書貼文，王子培、李璻玲夫婦10日在西嶼西堡壘發現標放青斑蝶，翅膀上的數字經證實是日本富山縣標放，這隻青斑蝶飛行了46天、2277公里長途飛行，只可惜翅膀已有些許破損，令人惋惜。

連日來台灣及澎湖各地都傳來喜訊，民眾接連在澎湖西嶼西堡壘、林投公園、馬公市區及台灣石門尖山湖等地也發現4筆標放青斑蝶的紀錄。

富山縣自然博物館表示，青斑蝶習性隨著氣溫變化長途遷徙飛行，澎湖這隻青斑蝶竟然飛了這麼遠，非常罕見，可能是乘著上升氣流移動飛去澎湖。

此外，日本和歌山縣標放青斑蝶過去也曾在香港被發現，創下至今最長距離2500公里的飛行紀錄；富山縣的青斑蝶最遠飛到沖繩縣與那國島約2000公里。