終於！台北市年中經歷疫情大爆發，萬華「阿公店」因而背負破口汙名，多達172家業者勒令停業，台北市副市長蔡炳坤16日指出，北市府現已受理82件復業申請，今起有44家經現勘核准的萬華茶室今起復業，營業場所外也會張貼自律公約，與色情畫清界線，至於其他尚未核准者，經複查符合規定後即可復業。

蔡炳坤今在臉書發文指出，萬華茶室業（阿公店）因為疫情，北市於5月間公告172家重點列冊輔導的業者停止營業，不過經稅捐單位確認128家有營業課稅後，北市依循「溝通宣導」、「復業輔導」、「稽查督導」3階段積極輔導。

蔡炳坤指出，經書審、現勘等逐一檢視後，確認有90家業者有意願復業，目前共受理82件復業申請，經現勘符合公共安全，包括都市計畫、建管及消防等項目，和防疫作為等，現有44家符合規定，今起即可復業，其餘仍有改善項目者，須經複查符合規定後，始可復業。

「去汙名化，浴火重生！」蔡炳坤表示，期待業者復業後能依自律公約自我規範管理，市府相關單位也將持續查察落實督導，共同維護完善的營業環境。此外，被核准復業的業者，也將在營業場所外張貼自律公約，與色情畫清界線。