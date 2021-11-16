高雄重大投資案好消息陸續報到，其中「亞灣5G AIoT創新園區」已吸引近70家企業與國際加速器進駐，現有4處辦公處空間已逾9成滿。為滿足企業辦公需求，特貿三土地未來將增加4萬坪空間，提供創新產業進駐，預料擴增產業規模及帶來群聚效應，未來5年可望帶來1200億產值，以及增加1.2萬個職缺。

全台首座｢5G XR O-RAN實驗場｣10月在高軟園區正式啟用副市長羅達生歡迎大家一起加入5G國家隊。（高市經發局提供）

高雄正逢產業轉型，高市府與中央聯手打造「亞灣5G AIoT創新園區」，蔡英文總統今年初更宣布，5年內將砸110億元投入園區開發等6大建設，目前已有仁寶、CISCO、緯創、中華系整、亞旭、西基動畫、夢想、佐臻等企業及國際加速器、創新服務團隊進駐形成生態系。

高雄市長陳其邁日前視察亞洲新灣區招商進度，攜手仁寶等70家進駐企業開拓5G AIoT商機。（高市經發局提供）

經發局長廖泰翔指出，市府聯手中央盤點亞灣區既有場域，包括鴻海、國城、台壽BOT、中華電信成功等4處大樓，提供廠商辦公、研發、測試實驗、展示行銷等入駐，辦公空間媒合出租逾9成。

廖泰翔表示，國營事業包括台電、中油、中鋼、台灣港務公司也陸續成立5G AIoT推動辦公室，將發揮「以大帶小」綜效，將研發的解決方案輸出到下游廠商，扮演領頭羊推動產業數位轉型，帶領在地的解決方案「出海」。

亞灣5G AIoT園區搶手，空間恐怕不敷使用。經發局指出，因應仍有多家大廠提出進駐需求，市府除持續尋覓適當建物，與中央合作加速高雄軟體園區2期擴建，14日選出最優申請人的特貿三案，高市府在合作開發中將分回約4萬坪樓地板面積，規畫供5G AIoT創新企業、青創或會展等產業空間設施使用。

高雄市長陳其邁提到，「5G AIoT創新園區」目的是打造自主化產業生態系，包括資訊電信、網路雲端、系統整合及創新服務團隊，建構完整的5G AIoT上中下游產業鏈。亞灣擁有國際級水岸，場域環境絕佳，高市府也加碼「006688」廠商進駐租金補貼方案，盼吸引全球大廠與人才落地。