黃小琥新歌〈一年半載〉訴說人生無常，必須活在當下，別等過了一年半載才回頭挽救。MV邀請金鐘視帝姚淳耀及金鐘主持人李霈瑜（大霈）擔任男女主角，黃小琥表示：「雖然我在MV裡面只是個旁觀者，但光看劇情就覺得感同身受，很感動。」她正在學著讓人生不留遺憾，有什麼想說的話要把握時間適時表達出來，更搞笑說道：「人生最後只剩下『兩憶』—回憶跟追憶。」鼓勵大家不要吝嗇說愛。

黃小琥〈一年半載〉今於「黃小琥」YouTube官方頻道正式首播。（華納音樂提供）

甫推出睽違6年的新專輯《存在》，黃小琥先是以〈動滋動〉的活力唱跳讓人驚艷，緊接著，專輯中第二波主打〈一年半載〉，她回歸經典抒情本色，用渾厚動人的嗓音唱出她對人生的體悟。這首歌唱出了時間的流逝與生命的無常，黃小琥提到：「有時候唱了太多不同風格、曲風的歌，偶爾會感到迷失，但這首歌從詞到曲都讓我有種把自己交出來也很很貼近自己的感受；希望大家能學著活在當下，把握現在的每一刻，不要等來不及才後悔。」

姚淳耀與大霈在ＭＶ飾演一對情侶。（華納音樂提供）

這次MV的陣容堪稱是「實力派」組合，姚淳耀與大霈飾演一對情侶，有天在經過一陣激烈爭吵後，大霈負氣離開，沒想到這一出門竟造成難以抹滅的遺憾。遭逢意外的大霈從此昏迷，姚淳耀則成為了漫無止境的守護者。

姚淳耀與大霈在ＭＶ飾演一對情侶。（華納音樂提供）

黃小琥表示在看MV時感動不已，她過去總忙於工作，時常無意間就忽略了身邊的家人與朋友，自己也還在學著如何不讓人生留遺憾，有話就說，不要吝嗇說愛。黃小琥更開玩笑說：「人生要努力創造回憶，畢竟老了只剩下兩億—『回憶』跟『追憶』，有機會多陪伴身邊的家人吧。」