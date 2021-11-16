春節檢疫方案共有3種方案，期間均須配合PCR採檢，且加強自主健康管理期間，不能搭乘大眾交通運輸，有症狀也不能外出，也不能去人潮擁擠場所，罰則出爐，若自主健康管理期間違規外出等，最高罰100萬元。

春節檢疫14+0+7方案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說明春節檢疫3方案，首先「14+0+7」方案只能住在防疫旅宿，入住時當天採檢PCR，第14天也會當天採檢，當天出來解除，若是陰性就是回家自主健康管理，在自主健康管理最後兩天要再進行公費家用快篩，並以雙向簡訊通報。若結果為陽性就要配合衛生局就醫。

春節檢疫10+4+7方案說明。（圖／指揮中心提供）

「10+4+7」的方案是只能住在防疫旅宿，要一人一戶、一人一室必須家人皆有接種疫苗且滿14天。入境日與第10天要PCR採檢，檢驗陰性才能返家，自主健康管理也有7天，在家中第13天與第14天由衛生局安排PCR採檢。

春節檢疫7+7+7方案。（圖／指揮中心提供）

至於「7+7+7」的方案，入境者一定要完整接種2劑疫苗14天，入境後一人一戶為優先，一人一室同戶同住者必須都有接種疫苗。入境7天的算法為前7天需滿168小時，入境時與第6天要進行PCR採檢，當天陰性後就可以返家。在家中7天，第10天自費家用快篩，第13、14天要PCR採剪，由衛生局安排，同住家人，居家檢疫的人同住者，要加強自主健康管理，要進行2次自費家用快篩，後7天要跟入境者一樣自主健康管理7天。

莊人祥表示，同住者加強自主健康管理措施不同處，要完全遵照外，不能與居家檢疫者共房間、共食、分開衛浴，沒有症狀可以外出，但不得搭乘大眾運輸也不能去人潮擁擠場所，落實實名制。也要在自主健康管理第三天以自費家用快篩。

外界好奇，台灣何時可全面居家檢疫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若要全居家檢疫，第一個是病毒沒有太多變異株的變化，對病毒特徵很清楚，第二個是「7+7」或「10+4」的過程中，民眾遵守規定，才有條件談進一步的放寬，否則即使覆蓋率再高，還是會有小比例的民眾如小朋友還無法接種，仍會有破口的風險，目前還無法設定何時可以推動全居家檢疫，大家都希望維持著目前的防疫成果。