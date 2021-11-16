台北市長柯文哲批蔡英文總統上任第1年就可以關掉核四，不要再把核四當提款機，民進黨議員洪健益嗆柯上任7年多，大巨蛋也搞不好，柯文哲對此回應，他第一次當市長沒經驗，才會搞成這樣，不過，仍認為大巨蛋是弊案。
柯文哲今午赴議會接受市政總質詢，洪健益質詢問民眾黨是否支持重啟核四，柯文哲表示，他反對重啟，但黨員有很高比例支持重啟核四。
洪健益指出，柯文哲早上要蔡總統別把核四當提款機，真的很會帶網路風向、搶聲量，柯文哲回說，這行政命令就可以處理了。
洪健益說，民進黨、國民黨、民眾黨等跨黨派6位立委日前去核四廠視察，大家看完後都認為問題很多，不敢說重啟，甚至1、2年內重啟機率是零，風險很高。柯文哲認為蔡總統行政命令第1年就可以做了，但柯上任7年連大巨蛋都搞不定，從一開始說是弊案，後來又說是怪案，最後准許繼續蓋。
柯文哲答詢回稱，他是第一次當市長沒經驗，「重來一遍，不會猶豫這麼久」。洪健益直言，蔡總統也是第一次當總統，柯則回應，「你們民進黨是完整的團隊」，不像他算是個體戶。
洪健益又說，柯文哲指蔡總統第一年就可以以行政命令處理，台北市長也有行政命令權，為什麼大巨蛋搞7年還搞不定。
柯文哲重申，大巨蛋是他第一次當市長沒經驗，才會搞成這樣，他直言「大巨蛋我認為還是弊案」，一審前財政部長李述德有罪，法案還在審理中。
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