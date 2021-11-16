AZ疫苗混打預計在第15期上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，預計有97萬人符合AZ第2劑資格，預計同時提供3種疫苗第2劑，可選擇繼續接種AZ，或是混打莫德納或BNT，持續往「今年底第2劑覆蓋率6成」的方向進行。

外界擔憂BNT第2劑接種高峰將至，第15期恐怕沒有足夠的BNT疫苗供混打，對此莊人祥表示，目前符合BNT第2劑資格者約246萬人，沒有媒體估算的400多萬人這麼多，如果第15期開放混打，莫德納和BNT都可以納入。

莊人祥說明，目前國內AZ第2劑符合資格者約97萬人，這些人可以選第二劑AZ，或是混打BNT或莫德納；至於開放混打可提升多少第2劑覆蓋率，莊人祥回應，目前還是往12月底2劑覆蓋6成的方向進行。

昨（15日）疫苗接種21萬5052劑，分別是AZ疫苗6萬6975劑、莫德納疫苗9萬5152劑、高端疫苗1531劑、BNT疫苗5萬1394劑；目前國內累計接種2792萬7621劑，疫苗人口涵蓋率第1劑 76.42％、第2劑42.86％，劑次人口比119.28（劑／每百人）。