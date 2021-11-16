新北市1名女子小芳（化名）前年12月在美國加州讀書時，與一票台灣同鄉在租屋處聚餐，期間她與女性友人吃了2名男子提供的乾拌麵，之後感到暈眩、意識不清甚至昏厥，才得知對方男子在麵中摻入「大麻油」，後來回台後決定提告；法院認定2人故意摻入毒品且未阻止女子食用，判須賠償69萬，可上訴。

判決書指出，小芳控訴前年12月晚間她另名女性友人一同在租屋處與一票朋友聚餐聊天，期間吃了2名男姓友人提供的乾拌麵，之後開始出現嘔吐、暈眩、意識不清、呼吸困難、心跳加速、心律不整、心理恐慌、心肺功能喪失等症狀，才得知對方2人在麵中遭摻入「大麻油」。

小芳事後甚至在送醫後昏倒在急診室地板，而另名女性友人則說對方男子疑似有意性侵，所幸她直接拒絕，2名女子回台後聯合控告，並求償308萬；而男子在法庭上坦承確實有將大麻油摻入麵中，而該大麻油是在美國加州合法商店購入的，當時煮好後即放在桌上，是小芳與友人自行拿取，強調並非有意給她們吃該麵。

法官認為，其中1名男子曾說「被害者不知道麵食內有摻大麻油」，以此認定2男均知道麵中有大麻成分，得知女方吃麵時也未阻止，含故意成分，因此判決2人須賠償償醫療及救護車費、精神慰撫金合計69萬餘元，可上訴；而性侵未遂部分因罪證不足則判無罪免賠償。

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