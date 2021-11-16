民進黨立委日前召開記者會指，接獲民眾陳情，國內知名的美體美容公司「媚登峰」片面更改契約內容，讓許多投入數十萬乃至於數百萬的長期會員措手不及。業者代表律師楊晉佳表示，抗議的會員對契約內容認知有誤解，公司鄭重聲明並沒有片面毀約的事宜。

楊晉佳說，公司呼籲，有不理性、無理要求的部分會員，請勿再散播不實流言，傷害公司，如有必要，公司也必須維護應有之法律權益。

日前立委接獲民眾陳情，針對民眾的指控，立委要求媚登峰全面退費，中央與業者所在地的台北市政府，拿出魄力要求媚登峰公司與受害民眾集體協商。

業者代表律師楊晉佳指出，事實上抗議的會員所購買課程已經使用完畢，甚至使用公司提供的優惠服務已超過原價四倍以上，例如一張卡38萬，已做了20、30年，換算後，一堂美容課的費用僅約64塊錢，不到一個便當的錢。

楊說，公司會清楚向消保官說明，並且許多被誤導的會員了解原委後，已撤件。