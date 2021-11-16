就讀大葉大學餐旅管理學系４年級的黃俊淳，因熱愛攝影加入學校社團映像工作室，專攻人像攝影，今年他以社員賴育萱為模特，用作品「Craze」挑戰2021美國繆斯設計大獎，擊敗超過50國家、1800多件作品，拿下繆斯攝影獎人像類金獎，黃俊淳說，他認為好的照片必須要有溫度，很感謝評審有感覺到他作品想傳達的理念，能獲獎真的很開心。

大一就加入學校的攝影社的黃俊淳，從攝影基礎開始學習，接觸靜物、風景、人像等不同類型，最終選擇人像，因為他認為人像攝影可以與拍攝對象互動，相較起來更有溫度，因此後來專攻於人像攝影，這次作品以時裝為主題，挑戰2021美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards)，勇奪繆斯攝影獎(MUSE Photography Awards)人像類金獎。

專攻於人像攝影的黃俊淳，這次作品以時裝為主題，挑戰2021美國繆斯設計大獎(Muse Design Awards)，勇奪繆斯攝影獎(MUSE Photography Awards)人像類金獎。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

黃俊淳表示，他與賴育萱經過很長討論，也針對不同的打光方式進行調整，最後才選定「Craze」這張作品，繆斯攝影獎是美國繆斯設計大獎的賽事之一，全球攝影師以及喜愛攝影的民眾都可以透過網路投稿作品參加，這次他用挑戰的心情投稿，沒想到一次就獲得評審肯定，真的相當開心。

賴育萱說，他高中時就喜歡拍照，只是高中沒有攝影社可以參加，因此上大學後就加入攝影社，平常與社員交流攝影技巧，也會互相擔任模特兒，這次參賽經過討論後，覺得可以嘗試用身體的曲線與肌膚來呈現作品，首次參加就獲得佳績，也很感謝評審青睞，也歡迎所有對攝影有興趣的同學，加入攝影社。