岸裡國小校門緊鄰台10線中山路，車流量很大，因校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔邀相關單位會勘神岡區社口國小操場。（王文吉攝）

台中市神岡區社口國小操場跑道老舊破損，樹木竄根造成鋪面隆起，另岸裡國小通學步道腹地狹窄，又有雜物等阻礙，校方提出「人行環境及景觀工程改善計畫」。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍16日邀請相關單位會勘，教育部承諾專案補助社口國小700萬元，另岸裡國小部分，將提報中央爭取經費補助。

楊瓊瓔及羅永珍邀請教育局及建設局社口及岸裡國小會勘。社口國小校長陳光鑫指出，該校操場跑道因樹根竄生，致使鋪面隆起高低不平破損嚴重，礙於經費不足，只能修修補補，影響師生安全，也會造成社區居民運動受傷。

岸裡國小校長楊朝銘指出，學校校門緊鄰台10線中山路，車流量很大，因校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙，接送小孩都會造成嚴重塞車，雖有老師、志工協助紓導，每天上、下課尖峰時段，交通混亂，急需改善。

經楊瓊瓔向教育部爭取，社口國小操場PU跑道整修獲全額補助700萬元。教育局副局長葉俊傑提醒，須在明年2月10日前完成規劃設計及細部設計審查，同月28日前完成招標並簽約，明年9月10日前完工驗收，一定要提早作業，避免開工日期過於集中，造成發包無人投標。

至於岸裡國小提出「人行環境及景觀工程改善計畫」，教育局及建設局實勘後提出多項建議，初步估計經費800萬元，將優先提報內政部營建署提升道路品質計畫爭取經費補助。

楊瓊瓔承諾會協助岸裡國小爭取經費到位，此次工程也會進行周邊環境營造，同時一併改善學校周邊中山路人行道鋪面，並將改善校門廣場景觀，妥善移植樹木，並新種喬木及綠帶、設置無障礙空間，營造學童舒適安全的步行環境與接送空間等，助神岡更宜居。