嘉義市推滿千送百、嘉倍券兌換活動，活動進入第2天，人潮依舊爆滿、排長龍。（呂妍庭攝）

嘉義市推滿千送百、嘉倍券兌換活動，活動進入第2天，人潮依舊爆滿、排長龍。（呂妍庭攝）

嘉義市滿千送百首日狀況多 市府調整動線因應 今人潮依舊爆滿

嘉義市購物節滿千送百活動15日開始兌換，雖市府聲稱經過壓力測試，但首日兌換人潮超乎預期，人潮擠爆市府，民眾紛紛抱怨動線不佳，市府今緊急修改動線，並透過臉書直播，讓排隊民眾即時掌握叫號狀況，今兌換狀況明顯比首日順暢許多。

今市議員李奕德在議會質詢時，特別提及排隊動線混亂、官網也當機，盼美意不要變民怨，市府建設處長田長沛表示已進行檢討改進，包括現場動線改成4排，分別為現場預約滿千送百、線上預約滿千送百、現場換嘉倍券和線上預約換嘉倍券，透過分流讓民眾了解動線，同時也會立牌告訴當天領號狀況，增加現場直播叫號管道，民眾只要上「2021嘉義市購物節」臉書就可以知道叫號情況。

田長沛也說，昨因人潮比預期多很多，官網一下子有數千人上線，才會導致當機，昨下午已將線上預約表單放在購物節的臉書粉專，且現場來排隊的民眾，都會領到一張QRcode，掃描後就能連上直播，像今天現場領嘉倍券限量150號，早上六點半就兌換完畢。

另針對外縣市民眾兌換的嘉倍券，原本市府與10家特約旅店合作，田長沛說，這次嘉倍券反應非常熱烈 ，旅館沒辦法放太多分數，加上太多人去排隊，對業者造成困擾和壓力，所以全部改由市府統籌，周間在市府兌換，最透明、清楚，可以掌握狀況。

建設處強調，周一至周五，在市政府大樓可進行滿千送百、嘉倍券兌換，上午8點半開始發號碼牌，9點兌領，另嘉倍券周末可在嘉義火車站後站、先期轉運中心兌換。據建設處統計，市民滿千送百預算1800萬元，昨發放2023人次，送出100萬1200元；1000元面額的嘉倍券1萬7000分，昨已兌換2104分。