美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等參、眾議員日前訪台，11日離台前最後1站來到新竹市，市長林智堅親自接待，並找來被譽為國寶級總鋪師的林明燦「辦桌」款待，餐點包含紅蟳米糕、佛跳牆外，特別還加上新竹特色小吃炒米粉，讓外賓們品嘗最道地台灣味。

市府表示，美國聯邦參議員柯寧等一行人日前訪台，離台前特別參訪新竹市孔廟，林智堅表示，訪問團對台美軍事合作歷史、古蹟文化興趣濃厚，離開前特別選定新竹市做為台灣行唯一參訪點，參訪團也對新竹舊城區的建物街景都留下極深的印象。

市府當天更別找來被譽為國寶級總鋪師的林明燦「辦桌」款待，餐點包含石斑魚、紅蟳米糕、佛跳牆外，特別還加上新竹特色小吃「炒米粉」，還有辦桌的古早味菜色「白菜滷」，讓外賓們品嘗最道地台灣味。

林智堅不忘感謝美國在疫情期間，捐贈台灣400萬劑的疫苗，為台灣帶來及時雨，守護台灣人的健康，另外，也感謝柯寧等參、眾議員，長期以來在國會為台灣發聲、支持台灣，讓台灣不孤單，民主更壯大。

他指出，新竹面積雖然不大，卻是全球半導體產業最重要城市之一，因為有竹科在這裡，讓新竹成為台美關係強而有力的超導體，新竹不只是台灣的新竹，更是世界的新竹。此外，新竹也擁有300年的歷史文化，他特別選在孔廟辦桌宴客，搭配台灣民謠，盼讓柯寧一行人在離台前，有最美好的文化體驗。

柯寧則表示，感謝林智堅與團隊熱情的招待，讓他感受到台灣和新竹都是非常有魅力的地方，正如美國總統所說，台灣對於美國與全世界都有非常重要的地位。