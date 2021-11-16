根據衛生福利部資料顯示，十大癌症發生率之首就是大腸癌，且已經連續13年奪冠，每年約有1萬多人罹患大腸癌，並有超過5000人因此身亡。但事實上大腸癌是可以早期發現、早期治療，且治癒率非常高的疾病，然而它的早期症狀不明顯，多數患者會有排便習慣改變、血便、貧血等現象，另外中醫師吳宏乾也指出，從耳朵和臉部的「反射區」，也能看出端倪。

中醫師吳宏乾在《健康2.0》頻道中指出，想知道自己的大腸是否出問題，可以透過耳朵和臉部的「反射區域」看出一些徵兆。他分享自己曾收治2名病患，其中一位在耳朵的大腸區長了一顆顆又小又硬的黑色突起物，另一名患者則稱自己一直拉肚子且伴有血便，他一看果然在耳朵大腸區發現一片焦黑的顏色，於是提醒患者盡快做檢查，幾天後得知對方確診為大腸癌第三期。

除了耳朵以外，臉部「鼻翼旁邊、眼球下面」微靠外側的地方，也是大腸反應區，許多年輕人臉上的這個部位長滿爛痘痤瘡，一般代表體內有大腸火，經過服藥或針灸即可治療，但若是這裡長出大塊黑斑，就一定要盡快去做腸胃檢查。

另外位於下背部的「大腸俞」也可看出病兆，吳宏乾透露自己過去曾幫一名腰痛的患者針灸，看見對方的背部皮膚出現白色斑點，一問之下才知道他過去曾因大腸癌開刀過，所以在大腸俞處才會出現顏色褪掉，或沒有產生黑色素的情況。