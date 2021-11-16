女星謝忻熱愛運動和大自然，常看到她爬山、下海等運動樣樣來，親民的謝忻也不吝嗇分享生活美照，近日人在綠島的謝忻，今（16日）就在IG直呼：「第一次踏上綠島，美景正面迎擊，讓我無力招架。」她辣曬比基尼照解放好身材，零贅肉的S曲線相當養眼。

照片中，謝忻身穿花朵圖案的比基尼，頭髮俏麗地綁成兩條辮子，謝忻看起來散發健康美又不失性感，而謝忻的好身材更是藏也藏不住，美胸、小蠻腰和一雙美腿全都露，S身材曲線相當吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，活潑的謝忻還在朝日溫泉的招牌前比出大愛心的姿勢拍照。

謝忻身穿花朵圖案比基尼，零贅肉身材相當吸睛。（圖／取材自謝忻Instagram）

首次踏上綠島的謝忻更是忍不住發文驚呼：「第一次踏上綠島，美景正面迎擊，讓我無力招架。再讓我多待幾天吧，才能沒有遺憾。」謝忻在綠島玩得開心，網友則把焦點放在她的好身材上，紛紛留言直呼：「天呀！這身材練得太完美了」、「很有料哦！」、「哇好美啊」、「姊 身材真好」、「美景是妳」。

其實謝忻不只泡溫泉，她日前也曾曬出溪邊戲水照，謝忻身穿亮黃色泳裝外搭白色小背心，玩到濕身的她，零贅肉小蠻腰、小褲褲和一雙美腿全被透出，S身材曲線相當吸睛，而謝忻玩水、曬美照同時，也感性發文：「我們大口吸著山林間的空氣，我們在溪中開懷地笑著，沒有束縛，沒有煩惱，沒有傷春悲秋。頓覺此刻，夫復何求。」