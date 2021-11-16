受疫情影響，部分餐飲業者改用免洗餐具，以降低染疫風險，卻造成一次性用品使用量大增。市議員邱素貞等人16日質詢時，要求環保局加強宣導使用重複清洗餐具計畫，減少使用免洗餐具，避免造成新一波的「垃圾危機」。環保局長陳宏益說，他呼籲民眾自備飲料杯與餐具，能夠不用一次性容器就盡量不要使用，減少廢棄物的數量。

疫情宅在家，造成紙、塑膠容器回收量大增，嚴重影響環境。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關心台中市推動減少免洗餐具的使用情形，16日於市議會警消環衛委員會業務質詢時，要求環保局加強宣導使用重複清洗餐具計畫，減少一次性用品垃圾產生量。

邱素貞指出，受疫情影響，民眾習慣外送外帶，因此，造成垃圾增加的困擾。根據綠色和平估算，新北、台中、台南與高雄2021年5、6月的紙容器和塑膠容器回收量，較2020年同期都增加20％以上。

綠色和平比對6都環保局每月回收紙容器與塑膠容器數據資料，發現2021年5、6月平均，以新北市的4577公噸，居6都最多；台中市4540公噸居次。其中，台中市紙容器與塑膠容器回收量，2020年5、6月平均為3776公噸，2021年5、6月平均為4540公噸，增幅達20％。

環保署於111年底前，將推行減少使用一次性產品，並要採用替代措施。根據台中市環保局統計，台中市至8、9月紙容器回收量已高達6417公噸，邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤要求環保局積極推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用的餐具，減少免洗餐具的使用。

環保局長陳宏益表示，2021年6、7月回收紙容器與2021年同期相較，增加26％，整體資源回收量，增加近1成，其中紙容器部分增加約25％。目前紙容器使用範圍最多的是便當與飲料杯，他曾發現販賣便當的業者，仍備有免洗筷子；他呼籲民眾自備飲料杯與餐具，能夠不用一次性容器就盡量不要使用，減少廢棄物的數量。