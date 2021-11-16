基板廠易華電（6552）李宛霞等10人涉嫌於2013年5月從原公司頎邦科技(6147)跳槽，偷走價值高達5.5億元的「薄膜覆晶(COF)新蝕刻製程技術」至新公司任職。高雄地檢署認為易華未阻止李宛霞等人犯罪也有責，依《營業秘密法》將易華公司及頎邦捲帶產品部蕭姓經理起訴。

頎邦2013年5月併購欣寶電子，並將欣寶更名為「頎邦南一廠」，時任欣寶總經理李宛霞、副總經理黃梅雪與多位高階主管在1個月後離職，先後加入競爭對手易華。

但頎邦發現，李宛霞等人離職前曾私自下載「薄膜覆晶(COF)新蝕刻製程技術」機密資料，價值5.5億元，2014年3月向檢調提告。

檢方查出，頎邦與易華都是國內面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（簡稱COF）的廠商，兩家公司生產COF的技術相異，彼此為競爭關係。李宛霞、黃梅雪疑似原經營團隊主導權旁落，心生不滿，於是竊取公司最新研發的「Fine Pitch Enhanced NewEtching」製程，及耗資5億5000萬元向日本取得的「MCS蝕刻技術」等營業秘密，還挖角業務部、研發工程部等8人投靠競爭對手。

檢方2019年起訴李宛霞等10人，頎邦另對易華提起刑事附帶民事求償17億元，案件目前都由高雄地院審理中。頎邦也針對易華未遭起訴，聲請再議。

高雄地檢署認為，易華未阻止李宛霞等人的犯罪行為也有責，依《營業秘密法》起訴，並請求法院科以所得利益3倍以內罰金。頎邦產品部蕭姓經理2015、2016年將製程改善重要機密轉寄給跳槽到易華的陳姓經理，也一併起訴。