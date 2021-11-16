在美國職棒休賽期間，除各項年度大獎的頒發，最有看頭的就是球員簽約了，而這個冬天還未有重量級簽約出現，不過今天稍早美東強權紅襪陣中傳出大消息，據美媒表示，主力投手「E-Rod」羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)將以5年7700萬美元合約加盟老虎，第二季有逃脫權，另有300萬美元激勵獎金。

The Tigers are signing Eduardo Rodriguez to a 5-year, $77M deal, via multiple sources pic.twitter.com/hGCA67D0Ez — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 15, 2021

羅瑞格茲本季在紅襪擔任主力先發投手，本季出戰32場拿下13勝8敗，自責分率4.74，每局被上壘率1.39，上季他因確診新冠肺炎加上併發心肌炎，評估決定退賽，本季才重回陣中，也是紅襪能闖進季後賽的重要成員之一。

羅瑞格茲在休賽期拒絕紅襪1840萬美元合格報價，老虎則讓出第三輪選秀權，大聯盟官網認為28歲的他有年齡優勢，另外FIP(投手獨立自責分率)和K9值都排在美聯頂尖位置，球威和控球能力都有一定水準，這也成了他能帶給老虎先發輪值能量關鍵。

羅瑞格茲從2015年加入紅襪，首年繳出10勝6敗自責分率3.85的成績，16、17年都只有個位數勝場，18年拿下13勝5敗，自責分率3.82，19年迎來生涯巔峰，出賽34場拿下19勝6敗自責分率3.81成績，最終在美聯賽揚獎選票以第六名作收。

老虎本季僅拿下77勝85敗，在美聯東區只贏過皇家跟雙城，本季他們投手戰力薄弱，未有人拿下雙位數勝場，其中左投史考伯(Tarik Skubal)拿下8勝12敗是全隊最多，他繳出4.34自責分率成績，打者部份米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)和史構普(Jonathan Schoop)是較有名氣球星。